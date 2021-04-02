Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Engin Altan Düzyatan'ın merakla beklenen dizisi Barbaros’un prova çekimleri başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Erhan Ünlütürk gibi isimlerin yer aldığı dönem dizisi Barbaros dizinin ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Barboros dizisi için prova çekimleri başladı. Yapımcılığını Es Film'in üstlendiği Barbaros dizisi, Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından dinlenmeye çekilen Engin Altan Düzyatan yeni dönem dizisi olacak. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının anlatılacağı dizi merakla bekleniyor.

Birsen Altuntaş’ın Twitter hesabından dizinin çekimlerinin bugün (30 Mart) itibari ile başladığını duyurdu.

BARBAROS DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Barbaros dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

BARBAROS DİZİSİ KONUSU

Barbaros dizisi konu olarak geçmişte yaşanan tarihi olayları ele almıştır. Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatacak olan dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak olan başrol oyuncularından biri Ulaş Tuna Astepe'dir. Engin Altan Düzyatan ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi olan Oruç Reis'i canlandıracaktır.

BARBAROS DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin güçlü bir oyuncu kadrosu bulunmaktadır. Dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Erhan Ünlütürk bulunmaktadır. Cast çalışmaları ise bir yandan devam etmektedir. Dizide rol alacak olan diğer oyuncuların isimleri belirlendiğinde haberimiz güncellenecektir.