Barajlarda ne kadar su var? İşte barajların doluluk oranı 2021 ve açıklanan son veriler!

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 64,06 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte ölçülen yüzde 64,17'yi geride bıraktı. Bu hafta etkili olacak yağışlı sistemin ardından doluluk oranlarındaki artışın süreceği tahmin ediliyor. Peki, Barajlarda ne kadar su var? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte barajların doluluk oranı 2021 kaç oldu? İSKİ baraj doluluk oranları 2021!

22 Mart Dünya Su Günü'nde pek çok kişi barajlardaki doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranını açıkladı. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte ölçülen yüzde 64,17'yi geride bıraktı. Peki, İstanbul barajlarında ne kadar su var? Barajlar doldu mu? Barajların doluluk oranı ne kadar arttı? İşte İSKİ baraj doluluk oranları!

DOLULUK ORANI YÜZDE 19,16'DAN 65,21'E YÜKSELDİ

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 65,21’e ulaştı.

GEÇEN YILIN ÜZERİNE ÇIKTI

Baraj doluluk oranı geçen yıl ölçülen yüzde 64,17’lik doluluk seviyesini geride bıraktı. Bir anlamda barajlarda geçen yıl bu zamanlardan daha çok su var. Ancak yüzde 65,21'lik doluluk oranı daha eski yıllara oranla oldukça az kaldı.

2015 yılında aynı dönemde baraj doluluk oranı 95,01, 2016 yılında 87,21, 2017 yılında 89,65, 2018 yılında 89,91, 2019 yılında 94,10 olarak kayıtlara geçmişti.

3 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan üç baraj Pabuçdere, Sazlıdere ve Istrancalar oldu. Pabuçdere Barajı'nda doluluk yüzde 45,69 , Sazlıdere Barajı'nda ise yüzde 34,43, Istrancalarda ise yüzde 44,66 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yüzde 70'lik doluluk oranının üzerinde su biriktiren 3 baraj bulunuyor. Bunlar Ömerli, Elmalı ve Darlık barajları.

İstanbul barajlarının bugün itibarıyla doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı yüzde 87,62

-Pabuçdere Barajı yüzde 45,69

-Sazlıdere barajı yüzde 34,43

-Büyükçekmece Barajı yüzde 64,82

-Alibeyköy Barajı yüzde 58,20

-Terkos Barajı yüzde 60,59

-Kazandere Barajı yüzde 57,88

-Elmalı Barajı yüzde 73,54

-Darlık Barajı yüzde 76,66

-Istrancalar Barajı yüzde 44,66