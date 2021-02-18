Barajlar doldu mu? Barajlarda doluluk oranı ne? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul'a su sağlayan barajların yükseldi. Yani son yağışlarla barajlardaki su miktarı arttı. Yağan karların da erimesiyle ilerleyen günlerde su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor. Peki, Barajlar doldu mu? Barajların doluluk oranı ne kadar arttı? İşte İSKİ barajlar doluluk oranı 2021!

İstanbul'da yaz ayı sonunda kuraklığın çok ciddi şekilde hissedilmesi ve susuzluk tehlikesi konuşuluyordu. Hatta barajlardaki su miktarının yeterli olmayacağı uzmanlar tarafından sıklıkla dile getiriliyordu. Günler süren kar yağışının ardından İstanbul 'a su sağlayan barajların su seviyesi arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 2021'in ilk günlerinde 19.16'ya kadar inmişti. Uzmanlara göre, yağan karın erimesi ve yer altına çekilmesiyle barajların doluluk oranının önemli miktarda artması da bekleniyor. Peki, Barajlar doldu mu? Barajların doluluk oranı ne kadar arttı? İşte İSKİ barajlar doluluk oranı 2021!

İSKİ AÇIKLADI! İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Susuzlukla karşı karşıya kalan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48.67 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, bugün bu oran 29.51 puanlık artışla yüzde 48.67'ye çıktı.

Bir başka değişle 868 milyon metreküplük toplam baraj kapasitesinin 423 milyon metreküpü artık su ile dolu. Yani son yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 154,3 arttı.

Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın erimesi ve yer altına çekilmesiyle barajların doluluk oranının önemli miktarda artması da bekleniyor.

BARAJLARDA SU MİKTARI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 47.81, Terkos'ta yüzde 46.69, Sazlıdere'de yüzde 24.59, Alibey'de yüzde 54.71, Büyükçekmece'de yüzde 51.08, Ömerli'de yüzde 56.58, Darlık'ta yüzde 54.77, Elmalı 'da yüzde 54.58, Kazandere'de yüzde 62.30 ve Pabuçdere'de yüzde 33.09 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 423 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 738 bin metreküp oldu.

UZMANLAR NE DİYOR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros barajlardaki su miktarı ile ilgili şunları söyledi:

"9 Ocak 2021 tarihinde barajlardaki su doluluk oranı yüzde 19,16 seviyesine kadar düşmüştü. Daha sonra gelen yağışlar ile ocak sonunda yüzde 40,39 seviyesine kadar yükseldi. Yani 23 günde yüzde 23 arttı. Şubat ayında da barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam etti. Geçen yılki verilere baktığımızda, barajların aylık doluluk yüzdesine göre haziran ayına kadar dolmaya devam ettiğini ve temmuz dan itibaren azalmaya başladığını görüyoruz. Yani temmuz ayına kadar barajlara kullanımdan daha fazla su geliyor.

2005 yılından beri 17 Şubat tarihlerindeki barajlardaki doluluk oranlarına bakarsak, 2008 yılında yüzde 29,23 iken 2014 yılında yüzde 30,87 doluluk var. 16 yıllık verilere göre 17 Şubat 2021 tarihindeki barajların doluluk oranı ne yazık ki son 16 yıldaki en düşük üçüncü seviyesinde. 2021 yılı başında 20,13 olan barajlardaki doluluk oranının yüzde 20 artarak yüzde 48,67 seviyesine kadar çıkması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir."

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul, mevsim normallerinin üzerinde yağış almasına karşın barajlardaki doluluk oranı 2008 ve 2014'ten sonra son 15 yılın en düşük üçüncü oranına sahip.

Barajlardaki doluluk oranı, 18 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 97,42, 2007'de yüzde 55,49, 2008'de yüzde 30,20, 2009'da yüzde 69,59, 2010'da yüzde 96,67, 2011'de yüzde 90,72, 2012'de yüzde 83,49, 2013'te yüzde 82,29, 2014'te yüzde 30,59, 2015'te yüzde 94,10, 2016'da yüzde 86,74, 2017'de yüzde 85,65, 2018'de yüzde 79,51, 2019'da yüzde 91,59, 2020'de yüzde 61,80, 2021'de ise yüzde 48,67 olarak gerçekleşti.