Barajı geçemeyen tercih yapabilir mi, üniversite okuyabilir mi? Barajı geçemeyenler ne yapmalı? Sorularının ardı arkası kesilmiyor. ÖSYM YKS sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurmasıyla öğrencilerin üniversite tercihine yönelik araştırmaları da arttı. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi boyunca 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu incelemeleri ve bu kılavuzu baz alarak tercihlerini yapmaları gerekiyor. Tercih sürecine geçmeden önce merak edilen konulardan biri de barajı geçemeyen öğrenciler tarafından soruluyor. Öğrenciler Barajı geçemeyenler tercih yapabilir mi? YKS barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi, ünivesite, açıköğretim okuyabilir mi? sorularına yanıt arıyor.

Barajı geçemeyenler tercih yapabilir mi, üniversite okuyabilir mi? ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı, gözler üniversite tercih sürecine çevrildi. Puanlarını öğrenen öğrenciler kaç puanla, hangi üniversiteye gireceğini, nasıl tercih yapacağını araştırıyor. Barajı geçemeyen öğrenciler de üniversite okuyup okuyamayacaklarını sorguluyor. Peki, YKS barajı geçemeyenler ne yapacak? Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi?

Barajı geçemeyenler tercih yapabilir mi, üniversite okuyabilir mi?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT sınavında 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olan adaylar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını seçebilecekler.

YKS 2021 sınavında barajı geçemeyenler tercih yapamayacak.

YKS barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi?

Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli olan 180 baraj puanı pandemi nedeniyle geçen yıl 170'e çekilmişti ancak bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmek için yine 180 ve üzeri puan alınması gerekiyor.

180 üstü alan adaylar ise zaten sınav barajını geçmiş bulunuyor ve AYT sınavına giriyor, TYT puanı ile ön lisans, lisans gibi programları tercih edebiliyor.

150 barajının altında kalan öğrenciler tercih hakkı yapamadıkları için özel üniversite de olsa girme hakkı da bulunmuyor.

Üniversite kontenjanları da açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşti.