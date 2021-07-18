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Barajda kaybolan 5 kişilik aileden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Serap Şerife KARA- Sinan HARMANCI/ SULUOVA (Amasya), (DHA) |  18 Temmuz 2021 Pazar - 19:32 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 19:32

Amasya Suluova Derinöz Barajı'nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu. Bölgeye gelen dalgıç ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 3 kişi için arama çalışması sürüyor.


Suluova ilçesinde, akşam saatlerinde serinlemek için Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile fertlerinden 3'ü suya girdi. Baraj gölünde 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3 kişi için barajda arama çalışmaları sürüyor.
 

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Amasya Suluova Derinöz Barajı
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