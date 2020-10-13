Baraj dizisi oyuncuları kim? İşte Baraj dizisi konusu ne? İşte Baraj dizisi hakkında merak edilenler...

1977 yapımlı Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı Baraj filminin dizi uyarlaması olarak ekrana gelen Baraj dizisi, izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Feyyaz Duman ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerinde olduğu Baraj dizisi izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, Baraj dizisi oyuncuları kim? İşte Baraj dizisi konusu ne? Baraj dizisi hangi gün? İşte Baraj dizisi ile ilgili merak edilenler...

Türkan Şoray ve Tarık Akan ’ın oynadığı 1977 yapımı Baraj filminden uyarlanan Baraj dizi si oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni dizi Baraj bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizide Nazım karakterine Feyyaz Duman , Nehir karakterine Biran Damla Yılmaz, Tarık karakterine Burak Yörük hayat veriyor.

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

Baraj dizisi bu akşam 7. bölümüyle Fox TV 'de izleyicilerinin karşısına çıkacak. Nazım’ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul ’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN? Baraj dizisi her salı saat 20.00'de ekranlara geliyor.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman (Nazım)

Biran Damla Yılmaz (Nehir)

Burak Yörük (Tarık)

Sumru Yavrucuk (Zerrin)

İman Casablanca (Zahra)

Nazım Güney - Feyyaz Duman

Nazım 40-45 yaşları arasında, sert bir mizaca sahip, saçları ve sakallarına hafif beyazlıklar düşmüş olgun biridir. Bir baraj inşaatında ustabaşı olarak çalışmaktadır. Disiplinli, tavizsiz, içine kapanık birisidir. Az konuşur. Geçmişi hakkında kimse bir şey bilmemektedir. Sert ve içine kapanık dünyasına yolda bulduğu ve yaralarını iyileştirdiği bir yavru köpek yoldaş olmuştur. Ama kendini en iyi hissettiği zamanlar bir arkadaşlık sitesinden yazıştığı Nehir ile geçirdiği zamanlardır. Duygudaşlık kurduğu bu kadının fotoğrafını göndermesiyle içinden çıkılması zor bir duruma girer. Kendi fotoğrafını göndermeye cesaret edemez ve baraj inşaatında sürgüne gönderilen, hiçbir şekilde anlaşamadığı sorumsuz, yakışıklı genç Tarık’ın fotoğrafını gönderir.

Nehir’in baraja gelmesiyle; iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın birbirine gireceği ruhsal gerilimler ve gelgitler yaşamaya başlayacak, aşk ı için her şeyi göze alabilecek tehlikeli bir aşığa dönüşecektir.

Nehir Aksu - Biran Damla Yılmaz

Nehir; 25-30 yaşları arasında, genç ve güzel bir kadındır. Yetimhanede büyümüştür. Güçlü duruşunun arkasında son derece duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Genç yaşında Zerrin ile tanışmıştır ve onun himayesine geçmiştir. Zerrin bir dolandırıcıdır ve Nehir’e de dolandırıcılığı öğretmiştir. Nehir bu işte çok yeteneklidir. Ancak yaşadığı bu sahte hayattan ve dolandırdığı insanlara verdiği zarardan dolayı mutsuzdur. Kendi olabildiği ve mutlu hissettiği tek anlar ise; bir arkadaşlık sitesinde, fotoğrafını dahi görmeden yazıştığı Nazım ile geçen zamanlardır. Tek dostu kendisinden yaşça çok büyük olan üst kat komşusu şair Orhan’dır. Orhan’ın kalbinin sesini dinle sözüne kulak verir ve Nazım’ı tanımak için yanına baraj inşaatına gider. Burada yaşayacakları ve kendi hayatının gerçeklerinden bir türlü kurtulamayışı onu zor durumların içine düşürecektir.

Tarık Yılmaz - Burak Yörük

Tarık; 25-30 yaşlarında yakışıklı, çekici, karizmatik, kadınlar ve ilişkiler konusunda uzman sayılabilecek bilgiye ve yeteneğe sahip biridir. Sözcükleri kullanmadaki başarısıyla elde edemeyeceği kadının olmadığına inanır. Zamanını tavladığı zengin kadınların hayatlarına ortak olup paralarını yiyerek lüks içinde geçirmektedir. Sorumsuz ve vurdumduymazdır. Aşka inanmaz. Duygusallık ve romantizmi sadece amacına ulaşmak için kullanılır. Kadınlar ve lüks yaşam tutkusudur. Ancak parasını harcadığı bir kadının tekinsiz babası onu fark eder ve hem kızından uzaklaştırmak, hem de kızından yediği paraları geri ödetmek için onu sahibi olduğu baraj inşaatına gönderir. Nazım ustanın himayesine emanet eder. Tarık ait olmadığı bu ortamdan kaçmaya çalışır ancak tüm yollar Nazım’a çıkmaktadır. Nazım ile bir üstünlük mücadelesi başlar. Ve sonunda alacağı intikam ayağına gelir. Nazım yazıştığı kadına Tarık’ın fotoğrafını göndermiştir. Tarık’tan iki günlüğüne yerine geçmesini ister. Bu durumu kendi konforuna kullanan Tarık için, süreç içinde Nehir’e olan hislerinin aşka dönüşmesi her şeyi çıkmaza sokacaktır. Aşk ile ilk defa karşılaşan, üstelik bunu bir başkasının sevdiği kadına karşı hisseden Tarık için bildiklerini unuttuğu yeni bir macera başlayacaktır.

Zerrin - Sumru Yuvrucuk

Zerrin; orta yaş üstü, son derece çekici, karizmatik ve zeki bir kadındır. Hayatını dolandırıcılık yaparak geçirmektedir. Sürekli amacına ve hedefine göre değişen ekip arkadaşları vardır ama sadece Nehir onun vazgeçilmezidir. Ona karşı bir anne içgüdüsü ile hareket etmektedir. Kendisi için hem iyi bir ortak hem de bir yoldaştır. Genç yaşta bir evlilik yapmış ama sevdiği adam tarafından hamile haliyle terk edilmiştir. Bu yüzden kimseye karşı bir bağlılık ya da aidiyet hissetmez. Hayata karşı tek başınadır. Güçlü ve karalı bir yapıya sahiptir. Duygusallıktan çok hoşlanmaz. Gerçekçi ve net düşünür. Nehir’in işi ve kendisini bırakma kararı onun için yıkımdır. Ne yapıp edip Nehir’i geriye döndürecektir.

Zahra - İman Casablanca

Baraj inşaatında çalışan aşçı Halil’in karısıdır. 20-25 yaşları arasında genç, güzel ve alımlı bir kadındır. Flörtleşmeyi sever. Barajdaki tüm erkeklerin göz hapsindedir. Bu durumu kocası Halil de fark etmekte ama Zahra kocasını parmağında oynatmaktadır. Evliliği formalite evliliğidir. Kocası Halil’e karşı bir aşk, bağlılık hissetmemektedir. Barajdan kurtulma hayalleri kurmaktadır. Bu hayallerine ulaşmak için ilk gördüğü anda beğendiği Tarık’ı kullanmak ister. Zamanla Tarık’a saplantılı bir aşk hissetmeye başlayacak ve Tarık, Nehir aşkı için ciddi bir tehlike oluşturacaktır.