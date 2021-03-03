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Banyoda korkunç olay! Duş almadan önce sigarasını yaktı ve...

DHA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 18:53 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 18:53

Adana'da E.E.A., banyoda sigara içmek için çakmak yakınca doğalgazlı şofben patladı. E.E.A. yaralanırken, parçalanan pencere ve cam parçaları park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda otomobilinde hasar oluşan, Ahmet Gürlek (63), "2 dakika ile kurtuldum" dedi.


Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir apartmanın 10uncu katındaki dairede meydana geldi. Banyoya giren E.E.A. iddiaya göre duş almadan önce sigara içmek için çakmağını yaktı. Bu sırada doğalgazlı şofben bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle E.E.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, evdeki bazı pencere çerçeveleri ve cam parçaları patlayıp, düştü. Düşen parçalar, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine apartmana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.E.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
 
Pencere çerçevesi ve cam parçalarının otomobilin üzerine düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
 
Otomobilin sahibi Ahmet Gürlek, "Apartmanın üçüncü katında oturuyorum. Daha eve çıkmadan otomobilimin üzerine pencere düştüğünü öğrendim. 2 dakika ile kurtuldum" dedi.
 

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Banyo korkunç Duş
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