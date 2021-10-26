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Banyoda korkunç olay! 8 yaşındaki çocuk öldü, şofbeni açtıktan sonra...

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) |  26 Ekim 2021 Salı - 15:55 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 15:58

Gaziantep’te, duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Abik Enver Arı, yaşamını yitirdi.


Olay, geçen hafta cumartesi sabah saatlerinde Sarıbaşak Mahallesi’nde meydana geldi. Abik Enver Arı, duş almak için banyoya girdi. Ali-Gülcan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Abik Enver banyodaki şofbeni açtıktan sonra elektrik akımına kapıldı.
 
ÇIĞLIKLARINI DUYUNCA YARDIMA KOŞTU
 
Annesinin çığlıklarını duyarak yardımına koştuğu Arı, çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Abik Enver Arı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
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YAKINLARINI YASA BOĞDU
 
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Abik Enver Arı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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