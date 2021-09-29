Banu Küçükpolat kimdir, nereli, kaç yaşında? Türk Tabipleri Birliği'nden Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a incelem talebi!

Star TV ekranların hafta içi her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı, son bölümünde programa konuk olarak Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat katılmış, orkestranın müziğe başlaması ile oynamaya başlamıştı. Dr. Küçükpolat'ın dansı ile beğeni toplarken Türk Tabipleri Birliği (TTB), Op. Dr. Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu. Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıda "'Sabahın Sultanı Seda Sayan' adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz." İfadelerine yer verildi. Peki, Banu Küçükpolat kimdir?

OP. DR. BANU KÜÇÜKPOLAT KİMDİR?

1979 yılında İstanbul’da doğan, ilkokulu bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde bitiren Küçükpolat 1998 yılında Yeditepe Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne başladı.

7 yıllık Tıp eğitimimi 2004 yılında tamamlayan Küçükpolat 2005 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümünü kazandı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde ‘nde Aile hekimi asistanı olarak göreve başladı.

2006-2007 yılları arası İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile hekimi asistanı olarak görevime devam etti. 2008 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak göreve başladı. 2014 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı oldu. Bahçelievler Devlet Hastanesinde 2 yıl uzman doktor olarak görev yapan Küçükpolat, hekimliğe Bahçeşehirde açtığı muayenehanede devam ediyor.