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Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) |  04 Nisan 2021 Pazar - 23:29 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 10:18

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın bu sabah Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu.


Onur Akay, ünlü oyuncu Banu Alkan'ın uzun süredir kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan'ın, bu sabah saat 07.00'da Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini bildirdi. Akay, Banu Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiğini ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığını açıkladı.
 

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