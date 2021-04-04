Onur Akay, ünlü oyuncu Banu Alkan'ın uzun süredir kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan'ın, bu sabah saat 07.00'da Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini bildirdi. Akay, Banu Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiğini ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığını açıkladı.
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- Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) | 04 Nisan 2021 Pazar - 23:29 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 23:29