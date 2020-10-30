30 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.108 -1.72 ALTIN 501,870 0.90
CANLI BORSA
TÜMÜ

Banu Alkan, Bülent Ersoy’la aynı projede yer alacak

30 Ekim 2020 Cuma - 10:08 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 10:08

Banu Alkan Metropol İstanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde geldiği AVM’de yeğeniyle yemek yiyen oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.


“Yeni projelerle bomba gibi geliyorum” diyen Alkan, geçtiğimiz yıllarda birlikte gezi programı hazırladığı Bülent Ersoy’la yeni bir projede buluşacaklarını açıkladı: “Konserlerim devam ediyor. Onun dışında Bülent Ersoy’la yeniden aynı projede olacağız.” Sanatçıya yeni nesil oyunculardan kimi beğendiği de soruldu. Yanıtı şöyle oldu: “Burak Özçivit’e hayranım. Duruşunu, tarzını, oyunculuğunu çok beğeniyorum.”
 

ETİKETLER

Banu Alkan Bülent Ersoy proje haberi sürpriz proje
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.