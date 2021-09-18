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Banu Alkan'a 75 bin TL'lik tazminat davası! Nakarattaki sesin...
Şarkıcı Nicole Rona, Banu Alkan'ın 'Beyaz Orkide' şarkısının nakarat kısmındaki sesin kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Şarkının nakarat kısmında Banu Alkan'ın playback yaptığını iddia eden Rona sesini izin almadan kullandığını öne sürdüğü Alkan'a 75 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Şarkıcı Nicole Rona avukatı İlyas Geyik aracılığıyla izin ve onayı alınmadan sesini kullandığını öne sürdüğü Banu Alkan'a Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne tecavüzün refi ve tecavüzün meni davası açtı.