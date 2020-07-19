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Banko Piyango çekildi

AA |  19 Temmuz 2020 Pazar - 0:11 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 0:11

Banko Piyango oyununun çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde  50 bin liralık büyük ikramiye "55282" numaralı bilete isabet etti.
 
Çekilişte amorti kazanan rakam ise "2" olarak belirlendi.
 

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