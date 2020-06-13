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Banko Piyango çekildi

AA |  13 Haziran 2020 Cumartesi - 23:22 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 23:22

Banko Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde  50 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "24867" oldu.
 
Çekilişte amorti kazanan rakam "7" olarak belirlendi.
 

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Banko Piyango çekiliş Milli Piyango
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