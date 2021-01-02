Bankayı dolandırıp vicdanına yenildi! İtiraf...

Özel bir banka çalışanı biriken bahis borçları nedeniyle bankadaki yarım milyonu usulsüz yollarla zimmetine geçirdi. Aylarca devam eden zimmet, bankacının vicdanına yenik düşmesiyle ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden bankacı, son zimmetini ifade verdiği polislere teslim etti.

Özel bir banka çalışanı biriken bahis borçları nedeniyle bankadaki yarım milyonu zimmetine geçirdi. Bankacı vicdanına yenik düşüp, suçunu itiraf etti. 36 yaşındaki Umut B. İstanbul 'da özel bir bankada nakit işlem yetkilisi olarak çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde Maltepe polis merkezine başvuran genç adam, borçlarından dolayı yaklaşık 6 aydır ara ara bankanın ATM'sinden toplam 430 bin lira para çaldığını, bu paranın tamamını harcadığını, vicdan azabı çektiği için teslim olmak istediğini beyan etti.

VİCDANINA YENİK DÜŞTÜ

İfadesi alınan Umut B., 'Bir bankanın Maltepe Şubesinde nakit ve işlem yetkilisi olarak görev yaptığını, 2019 yılı Eylül ayında bahis borçları nedeniyle bankadan önce ufak meblağalar aldığını evrak üzerinde oynama yaptığını, bahis oynamaya devam ettiğini ve parayı kaybettikçe aynı yolla para almaya devam ettiğini anlattı. Yine bankadan para aldığını ve aldığı paranın evde olduğunu söyleyen Umut B., parayı kendi rızasıyla teslim ettiğini, yaptığından pişman olduğunu, bu parayı ödeyeceğini ve bankanın tüm zararını karşılayacağını" anlattı.

KAMERA KASETLERİNİ SİLMİŞ

İtirafı ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan bankacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Umut B.'nin paraları yatırmak için kasaya indiği, kasa dairesine eli boş olarak girip sahte evraklarla giriş yapılmış imajı verdiği ve güvenlik kameralarının kasetlerini çıkartarak yolsuzluğun ortaya çıkmasını önlediği belirlendi.

Banka yetkilileri, çalışanları Umut B.'nin görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan yaklaşık yarım milyon tutarındaki parayı, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında eylemlerini farklı zamanlarda tekrarlayarak ve zimmetin açığa çıkmaması için aldığı paralarla ilgili sahte evrak ve dekontlar oluşturarak muhasebeye vermek suretiyle zarara uğratıldığını beyan etti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Umut B.'nin görevi gereği elinde bulunan paraları zimmetine geçirerek suç işlediği gerekçesiyle dava açıldı.