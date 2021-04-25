Hesaba yatacak! İşçi-işveren milyonları kapsıyor! Şartlar belli oldu

Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili flaş detaylar. Ve belli oldu. Milyonlarca işçi ve işvereni kapsıyor. Haziran 2021 sonuna kadar devam edecek. Şartlar açıklandı. Uzatılan kısa çalışmanın son 3 ayına ilişkin işçi ve işverenlerin dikkat etmesi gereken noktalar var. İşte kısa çalışma ödeneğiyle ilgili bilinmesi gerekenler...

Koronavirüs salgını süresince çalışma hayatında istihdamın ve çalışanların gelirlerinin korunması için uygulanan kısa çalışma, haziran ayı sonuna kadar uzatıldı. 25 Mart 2020'de hayata geçirilen kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma, 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre bu tarih sonrasında kısa çalışmanın uzatılması şu an için mümkün değil. Uzatılan kısa çalışmanın son 3 ayına ilişkin işçi ve işverenlerin dikkat etmesi gereken noktalar var. Mart 2020 döneminden bu yana toplamda 3.7 milyon çalışana 31.5 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödendi.

SON DÖNEMİN ŞARTLARI

Kısa çalışmada son 3 aylık dönemin nasıl uygulanacağına dair bazı soru işaretleri vardı. Bu soru işaretleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamaları sonrası ortadan kalktı. Buna göre yeni dönemin şartlarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkün.

1- YENİ BAŞVURU ALINMAYACAK:

31 Ocak 2021 ve öncesinde kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri için kısa çalışmanın süresi uzatılmış durumda. Kısa çalışmaya başvurmamış işyerlerinin başvurması mümkün değil.

2- UYGUNLUK TESPİTİ YAPILMAYACAK:

31 Ocak 2021 ve öncesinde uygunluk tespiti yapılan işyerlerinde uzatma dönemine ilişkin olarak yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacak.

3- NİSANDA ÇALIŞAN DA FAYDALANABİLECEK:

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla kısa çalışma ödeneğinin sona ermesiyle birlikte işverenler işçilerine bildirimde bulunarak işyerine davet ettiler. İşçiler de uzatma kararının hayata geçtiği tarihe kadar işyerlerinde belirli bir süre çalıştılar.

ÜCRETSİZ İZİN ÇEVRİLDİ

İşverenler kısa çalışma uygulamasının bitmesi sonrasında işyerinde yeni bir planlama yaptılar ve bu çerçevede bazı işçileri ücretsiz izne çıkarıp bazılarını ise bir miktar çalıştırıp bir miktar ücretsiz izne çıkarma yoluna gittiler. Kısa çalışmanın yeniden devreye alınması sonrası nisan ayı başında ücretsiz izin olarak planlanan sürelerin kısa çalışmaya çevrilmesi mümkün hale geldi.

İŞKUR'A BİLDİRİMDE BULUNULMALI

4- MARTTAN ÖNCE BAŞVURUSU YAPILAN ÇALIŞANLARI KAPSIYOR:

Mart 2021'de kısa çalışma kapsamında olmayan ve kısa çalışmadan yararlanmayan ancak kısa çalışma başvurusunda bulunulmuş işçilerin de nisan, mayıs ve haziran aylarında kısa çalışmadan yararlanması mümkün olacak. Ancak bu işçiler için İŞKUR 'a bildirimde bulunulması gerekecek

5- DAHA ÖNCE BELİRLENEN ORANLARDA ARTIRIM YAPILMAYACAK:

Kısa çalışmadaki işçilerin bir bölümü 30 gün üzerinden kısa çalışma ödeneği alıyor. Bazı işçiler ise ayın bazı günlerinde çalışıyor ve çalışmadıkları günler için ödenek alıyorlar. İşverenler bu oranları işçi bazında bildiriyor. Daha önce bildirilen bu oranların artırılması nisan, mayıs ve haziran için mümkün değil.

HATALI BİLDİRİMDE FAZLA ÖDENEKLER İŞVERENDEN İSTENİR

İşveren, işçilerin nisanda kaç gün çalıştığını İŞKUR'a bildirecek. Burada doğru bildirim çok önemli. Aksi taktirde işçiye işverenin hatalı beyanı nedeniyle fazla ödenen kısa çalışma ödenekleri işverenden talep edilecektir.