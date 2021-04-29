Bankaya gidecekler dikkat! Açıklama geldi, ve belli oldu...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. 2020 yılı kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin internet üzerinden 30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar verilmesi gerekiyor. Verginin son ödeme günü de 30 Nisan 2021. Türkiye'de bugünden itibaren başlayacak olan tam kapanma sürecinde vergi borcu ödemeleri için sokağa çıkma yasağı muafiyeti bulunup bulunmadığı merak ediliyordu.
İçişleri Bakanlığı konuya açıklık getirdi. Vergi borcu ödemeleri için bankaya gidecek olan kişiler, vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetim sırasında göstermek ve ödemenin yapılacağı bankanın güzergahında kalma koşuluyla kısıtlamadan muaf olacaklar. İşte bakanlığın yaptığı açıklama...
Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır?
Cevap: Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.
BANKALAR AÇIK OLACAK MI? BANKALAR TAM KAPANMADA AÇIK MI?
Tam kapanma sürecinde bankaların açık olup olmadığı da merak edilen konular arasında. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.
Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek. Bankaların tam çalışma düzenini öğrenmek için çağrı merkezlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.