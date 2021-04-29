Bankaya gidecekler dikkat! Açıklama geldi, ve belli oldu...

Bankaya gidecek, borcu olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ve belli oldu. Açıklama geldi. Ödemeler başladı. Son gün 30 Nisan olarak bildirilmişti. Sokağa çıkma yasağında ödeme yapmak için bankaya gidecek kişilere muafiyet sağlanıp sağlanmayacağı merak ediliyordu. Bakanlık konuya açıklık getirdi. Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan Cuma günü vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir muafiyet tanınacak mı? Bankalar açık olacak mı? İşte tüm bilgiler

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. 2020 yılı kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin internet üzerinden 30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar verilmesi gerekiyor. Verginin son ödeme günü de 30 Nisan 2021. Türkiye'de bugünden itibaren başlayacak olan tam kapanma sürecinde vergi borcu ödemeleri için sokağa çıkma yasağı muafiyeti bulunup bulunmadığı merak ediliyordu.

İçişleri Bakanlığı konuya açıklık getirdi. Vergi borcu ödemeleri için bankaya gidecek olan kişiler, vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetim sırasında göstermek ve ödemenin yapılacağı bankanın güzergahında kalma koşuluyla kısıtlamadan muaf olacaklar. İşte bakanlığın yaptığı açıklama...

Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır?

Cevap: Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

BANKALAR AÇIK OLACAK MI? BANKALAR TAM KAPANMADA AÇIK MI?