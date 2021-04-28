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Bankalarla ilgili son dakika gelişmesi! Tam kapanmada...

AA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 19:27 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 19:27

Milyonlarca banka müşterisi için son dakika açıklaması geldi. Tam kapanma kararı sonrası belli oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.


TBB duyurusunda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021'de aldığı  karar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam  kapanma tedbirleri kararına istinaden, genelgede belirlenen sürelerde geçerli  olmak üzere bankacılık hizmetleri ve uygulamaları konusunda TBB'nin ilgili  hususlarda aldığı kararlara ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesinin yararlı  görüldüğü belirtildi.
 
Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamaları ile çek işlemlerine ilişkin  duyuruda şunlar kaydedildi:
 
"Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle  uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince banka  müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine  getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının  korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme  sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir. Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri  arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda  personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere  ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından  ulaşabilirler.
 
Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan  banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı  ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde hesapta para varsa çek ödemesi  gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse muhatap banka  tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir. Sokağa  çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri  ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir."
 
Müşteri edimleri
  
Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen  banka şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs'ta bankalara olan  edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi  ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere  tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.
 
Duyuruda, edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan  müşterilerin TBB Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi  Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılmasının üyelere  hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildiği de aktarıldı.
 

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