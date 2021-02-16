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Bankalarla ilgili flaş karar! Zorunlu olacak, değişiyor...

AA |  16 Şubat 2021 Salı - 11:16 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 11:31

Bankada hesabı olan ve bankada çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Tüm bankalarda artık zorunlu olacak. Resmen duyuruldu ve tek tek açıklandı. BDDK internet sitesinde yayımladı. Bankaların sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımlarına ilişkin esaslar belirleniyor. Yeni standartlar getiriliyor. Banka müşterisi olunduğu takdirde her türlü bilgi müşteri sırrı kapsamında olacak. Müşterilere ait sırrı öğrenen çalışanlar işte ayrılsa bile bunu başkasına söyleyemeyecek. Öte yandan bankaların Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunlu olacak. İşte tüm detaylar...


Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, resmen duyuruldu ve değişiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Sır  Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı görüşe açtı. 
 
BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağı ile  banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına  ilişkin kapsam, şekil, usul ve esaslar belirleniyor.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na da atıfta bulunan yönetmelik  taslağı, Bankacılık Kanunu'nun sırların saklanmasıyla ilgili 73. maddesi  kapsamında sır saklama yükümlülüğüne, bu yükümlülüğün istisnalarına ve müşteri  sırrı kavramına yönelik standartlar getiriyor.
  
BAŞKASINA AÇIKLANMAYACAK
 
Bankacılık Kanunu, bankalar veya müşterilerine ait sırları öğrenenler,  görevden ayrıldıktan sonra dahi söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça  yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamamakla yükümlü tutuyor. Bir gerçek  veya tüzel kişinin, banka müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi de müşteri  sırrı kapsamında sayılacak.
 
Yönetmelik taslağı, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan  hallerde ise sadece belirtilen amaçlarla sınırlılık ve bu amaçların gerektirdiği  kadar veriyi içerecek ölçülülük ilkeleri belirleyici olacak şekilde usul ve  esasları tanımlıyor.
 
ARTIK ZORUNLU OLACAK
 
Bu kapsamda bankaların Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunlu olacak.  Komite, ölçülülük ilkesini dikkate alarak müşteri sırrı ve banka sırrı  niteliğindeki bilgilerin paylaşımını koordine etmek ve gelen paylaşım  taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt altına  almakla sorumlu olacak.
 
Bilgi Paylaşım Komitesi'nin görev tanımları ile çalışma esasları  bankaların yönetim kurulları tarafından onaylanacak.
 

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