Bankalarla ilgili flaş karar! Zorunlu olacak, değişiyor...

Bankada hesabı olan ve bankada çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Tüm bankalarda artık zorunlu olacak. Resmen duyuruldu ve tek tek açıklandı. BDDK internet sitesinde yayımladı. Bankaların sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımlarına ilişkin esaslar belirleniyor. Yeni standartlar getiriliyor. Banka müşterisi olunduğu takdirde her türlü bilgi müşteri sırrı kapsamında olacak. Müşterilere ait sırrı öğrenen çalışanlar işte ayrılsa bile bunu başkasına söyleyemeyecek. Öte yandan bankaların Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunlu olacak. İşte tüm detaylar...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, resmen duyuruldu ve değişiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı görüşe açtı.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağı ile banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esaslar belirleniyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na da atıfta bulunan yönetmelik taslağı, Bankacılık Kanunu'nun sırların saklanmasıyla ilgili 73. maddesi kapsamında sır saklama yükümlülüğüne, bu yükümlülüğün istisnalarına ve müşteri sırrı kavramına yönelik standartlar getiriyor.

BAŞKASINA AÇIKLANMAYACAK

Bankacılık Kanunu, bankalar veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, görevden ayrıldıktan sonra dahi söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamamakla yükümlü tutuyor. Bir gerçek veya tüzel kişinin, banka müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi de müşteri sırrı kapsamında sayılacak.

Yönetmelik taslağı, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerde ise sadece belirtilen amaçlarla sınırlılık ve bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içerecek ölçülülük ilkeleri belirleyici olacak şekilde usul ve esasları tanımlıyor.

ARTIK ZORUNLU OLACAK

Bu kapsamda bankaların Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunlu olacak. Komite, ölçülülük ilkesini dikkate alarak müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımını koordine etmek ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt altına almakla sorumlu olacak.

Bilgi Paylaşım Komitesi'nin görev tanımları ile çalışma esasları bankaların yönetim kurulları tarafından onaylanacak.