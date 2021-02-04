Bankalarla ilgili flaş açıklama! Düştü

Bankada parası olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Düşüş görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 21,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 547,5 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 29 Ocak ile biten haftada 21 milyar 849 milyon 938 bin lira azalarak 3 trilyon 569 milyar 349 milyon 852 bin liradan 3 trilyon 547 milyar 499 milyon 914 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,80 azalışla 1 trilyon 525 milyar 82 milyon 511 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,55 azalarak 1 trilyon 877 milyar 518 milyon 392 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 81 milyon dolar azalarak 264 milyar 344 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 235 milyar 56 milyon dolar olurken, bunun 149 milyar 521 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 535 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,26 artarak 640 milyar 689 milyon 235 bin liraya yükseldi.

Taksitli ticari krediler yüzde 0,31 azalışla 546 milyar 913 milyon 786 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,55 artarak 202 milyar 36 milyon 401 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 825 milyon 946 bin lirası konut , 8 milyar 113 milyon 633 bin lirası taşıt ve 380 milyar 749 milyon 656 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Ocak ile biten haftada 3 milyar 750 milyon 165 bin lira artarak 3 trilyon 445 milyar 966 milyon 108 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,76 artış gösterdi.