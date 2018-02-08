Bankaların ücret tarifesi zamlandı

20 farklı bankacılık işleminden geçen yıl 28 milyar lira gelir elde eden bankalar, yeni tarifeleri belirledi. Vatandaşın tepkisini çeken ücret ve komisyonlar yine can yakacak.

Geçen yıl elde ettikleri net kârlarını bir önceki yıla oranla yüzde 30,9 artarak 49,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkaran ve 20 farklı bankacılık işleminden 28 milyar liragelir elde eden bankalar, yeni tarifeleri belirledi.

Sözcü'nün haberine göre geçen yıl hizmet gelirlerinden 28 milyar gelir elde eden bankalar, havale, EFT, bakiye sorgulama, fatura ödeme gibi işlemler için ücret ve komisyonlara yüzde 50'ye varan oranlarda zam yaptı. Geçen yıl internet ve mobil bankacılık üzerinden havalenin ücreti 1.70 lira olurken, bu yıl 2.20 liraya çıktı. Başka bankadaki hesaba para gönderme (EFT) ücreti ise 4.50 liradan 5.10 liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) internet sitesinde her bankanın paraaktarma, bireysel krediler, kredi kartları ve banka kartları, mevduat hesapları, ATM kullanımı, kiralık kasa ücretleri, menkul kıymet işlemleri, çekler ve senetler ile diğer işlemler karşılığı tahsil ettikleri masraf, ücret ve komisyon ücretleri yer alıyor.

KART BORCUNA 14 TL KOMİSYON

2017'de çağrı merkezinden yapılan havale işlemleri için bankaların tahsil ettiği tutar ortalama 30 lira iken, bu yıl bazı bankalarda 35 lira, bazılarında ise 40 liraya kadar yükseldi. Aynı şekilde çağrı merkezinden yapılan EFT işleminin ücreti ise bankalara göre değişmekle birlikte geçtiğimiz yıl ortalama 48 TL olan tutar 55 TL'ye çıktı. Şubelerde hesaptan yapılan havale ücretlerinde de ortalama 5 lira ile 6 lira arasında değişen ücret artışları oldu.

Bankalar şubelerden yapılan EFT işlemlerinden 55 lira, havaleden ise 35 lira ücret alıyor. Bankaların ATM'de işlem ücreti tarifeleri de oldukça yüksek. Örneğin, ATM'den başkasının hesabına para yatırmak zorunda kalınırsa 8 lira ile 12 lira arasında değişen bir ücret ödemek gerekiyor. ATM'den başka bankaya ait kredi kartı borcunu ödemek isterseniz 14 TL ücret ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. ATM'lerden hesaba para yatırma ücreti 12 TL'yi, IBAN ile EFT ücreti ise 10 TL'yi buluyor. BDDK 2014 yılında bankaların aldıkları ücretleri 20 kalem ile sınırlamıştı.

ORTAK ATM'LER CEP YAKIYOR

Bankaların kazanç kalemlerinden biri olan ATM'lerden alınan ücretler küçük rakamlar olarak görünse de milyonlarca işlem yapıldığı düşünüldüğünde ortaya ciddi rakamlar çıkıyor.

Örneğin, kartını taşıdığınız bankanın ATM'si yerine başka bankanın ATM'sinden para çekmek durumunda kaldığınızda işlem ücreti 1.04 TL'ye ilave olarak çekilen tutarın yüzde 1.15'i olarak tahsil ediliyor. Bazı bankalarda ise başka ATM'den para çekme işleminin tutarı 6 TL'ye kadar çıkabildiği gibi ilave olarak çekilen tutarın yüzde 1.25'ini tahsil ediyor. Bu durumda başka ATM'den para çekme ücreti olarak 100 TL için bazı bankalar 2 lira 30 kuruş kesinti yapıyor.