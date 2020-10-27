Bankaların güncel döviz kurları: Ziraat, İNG, Garanti, İş, Yapı Kredi bankalarında döviz kuru ne kadar?

Dolardaki artış yatırım yapan vatandaşların günceli döviz kurlarını araştırmasına neden oldu. Bankaların güncel döviz kurlarını merak edenler, arama motorlarına ya da bankaların resmi internet sitelerine yöneldi. Ziraat, İNG, Garanti, İş, Yapı Kredi bankalarında güncel döviz kurları…

Bankaların güncel döviz kurları, dolardaki artıştan sonra en çok aranılan konular arasına girdi. Ekonomideki çalkalanmalar devam ediyor, dolar ve euro kurları ne oldu, sorusuna yanıt aranıyor. Borsaya ilgili olan yata da döviz yatırımı yapan vatandaşlar Ziraat, İNG, Garanti, İş, Yapı Kredi bankalarında güncel döviz kurlarını merak ediyor. İşte güncel faiz oranları…

DOLAR KURU ve EURO KURU NE KADAR?

Dolar kuru

Dolar kuru serbest piyasada güne yükselişle başladı. 27 Ekim salı günü alışı olan ABD Doları alışı 8,1351 TL , satışı ise 8, 2381 TL'dir. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0868 lira olmuştu.

Euro kuru

Serbest piyasada euronun alış fiyatı 9,6113 TL'den olurken, satış fiyatı ise 9,6196 TL'dir. 26 Ekim pazartesi kapanış fiyatı ise 9,4363 TL belirlendi.

YAPI KREDİ BANKASI DÖVİZ KURU

Amerikan Doları( USD) : Alış 8,1217 - Satış 8.1813

Avrupa Para Birimi (Euro) : Alış 9, 5865 - Satış 9,6602

Altın (Gram) : Alış 495,8221 - Satış 500,3567

İngiliz Sterlini (GBP) : Alış 10,5692 Satış 10,656

İNG BANKASI GÜNCEL DÖVİZ KURU

Amerikan Doları( USD) : Alış 8,18585 - Satış 8,12857

Avrupa Para Birimi (Euro) : Alış 9,67202 - Satış 9,60168

İngiliz Sterlini (GBP) Alış 10,66292 - Satış 10,57808

Altın (Gram) : Alış 498, 25980 - Satış 495, 50058

ZİRAAT BANKASI DÖVİZ KURU

Amerikan Doları ( USD) : Alış 8,1323 - Satış 8,14

Avrupa Para Birimi (Euro) : Alış 9,5999 - Satış 9,62

İngiliz Sterlini (GBP) Alış 10,5877 - Satış 10,62

İŞBANKASI DÖVİZ KURU

GARANTİ BANKASI DÖVİZ KURU