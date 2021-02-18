18 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.541 0.00 EURO 8,4160 0.29
USD 6,9700 0.06 ALTIN 399,620 0.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bankaları üzen karar! 'Düşük faizli taşıt kredisi’ rakamları...

18 Şubat 2021 Perşembe - 8:23 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 8:39

Bankada işlem yapan, kredi çeken ya da kredi kullanmayı düşünen herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Banka tarafından ödenmesine karar verildi. Düşük faizli taşıt kredisi tuzağı. Bankada hesabı olan milyonları ilgilendiriyor. Antalya 2. Tüketici Mahkemesi internet dolandırıcılığı ile ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı. Antalya'da yaşayan Mehmet Ali Rüzgar internette dolandığı sırada bir bankanın ‘Düşük faizli taşıt kredisi’ reklamına tıklaması üzerine dolandırıcıları kurbanı oldu. Dolandırıcıların adına 36 bin liralık kredi çekmesi üzerine kendisine haber vermeyen bankadan şikayetçi olan Rüzgar açtığı davayı kazandı. Mahkeme zararın tüketici tarafından değil banka tarafından ödenmesine karar verdi.


Antalya'da bir otelde çalışan Mehmet Ali Rüzgar, 2019 Ağustos ayında Facebook'ta gördüğü özel bir bankaya ait 'Düşük faizli taşıt kredisi' reklamına tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Bankanın uygulamasına benzer şekilde düzenlenmiş zararlı yazılımla kopya sayfaya yönlendirilen Rüzgar'ın tüm hesap bilgileri ve şifresi, dolandırıcıların eline geçti. Bu bilgilerle online kart oluşturup alışveriş yapan dolandırıcılar, ayrıca Rüzgar'ın adına 48 ay vadeli 36 bin liralık kredi çekti. 10 dakika içerisinde gerçekleşen olayların ardından sözkonusu banka tarafından aranan Rüzgar'a 34 bin TL'lik EFT talimatı verdiği iletildi. Bankayı arayan Rüzgar, paranın gönderilmesinin iptal edilmesini istese de paranın çoktan İstanbul Şişli'deki özel bir bankaya EFT yapıldığını öğrendi.
 
İKİ AYRI GÖRÜŞ
 
Yaşadığı şok sonrası savcılığa başvuran Rüzgar, kredi işlemleri sırasında bankanın kendisini bilgilendirmediğini belirterek, şikayetçi oldu. 10-15 dakika içerisinde 70 bin lira dolandırıldığını anlatan Rüzgar, "36 bin TL kredi çekilerek anında EFT yapılmış. Bankadan savcılığa yönlendirdiler. Krediyi ödemem için banka maaşıma bloke koydu. Dava açıldı, bilirkişi görevlendirildi. İlk bilirkişi bankanın olayda kusuru olmadığını belirtti. Bu rapora itiraz ettim. İtirazım, bankanın kredi çekilirken SMS'le bilgilendirmemesi, aramamasıydı. Görevlendirilen yeni bilirkişiler tekrar inceleme sonrası, bankanın kusuru olduğu raporunu verdi" ifadelerini kullandı. Antalya 2. Tüketici Mahkemesi de, bilirkişi raporlarını dikkate alarak Mehmet Ali Rüzgar'ın bankaya borcu olmadığını, üst mahkemeye itiraz yolu açık olmak üzere kararını verdi.
 
'FATURA VATANDAŞA KESİLEMEZ'
 
Milliyet'in haberine göre: Rüzgar'ın avukatı Barış Karahan şu bilgileri paylaştı: "Sözkonusu banka kredi çekilirken bir bilgilendirme yapmadı. İş işten geçtikten sonra hesabından çekilen kredinin EFT yapıldığını bildiriyor. Mahkeme incelemesini yaptığında, bankanın gerekli güvenlik önlemleri ve tedbirleri almadığı, önleyici mesajlar ve bilgilendirmeler yapmadığı ciddi ihmali olması nedeniyle faturanın vatandaşa kesilemeyeceğini belirterek, bankayı haksız buldu. İnternet bankacılığı aracılığıyla kredi kullanılması durumunda, bankaların tüketiciyi telefonula veya SMS yoluyla bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunu çoğu banka yapıyor. Sözkonusu banka bunu ihmal etmiş." (Sabah)

ETİKETLER

düşük faizli kredi banka hesap para dolandırıcı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.