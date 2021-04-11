Bankalardan yeni karar! Tek tek duyurdular, yarın başlıyor

Bankalar harekete geçti. Yeni karar tüm müşterilere duyuruldu. Yarından itibaren başlıyor. Tamamen değişiyor. Açıklamalar gelmeye devam ediyor. Garanti BBVA, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve diğer bankalar değişikliğe gitti. Karar SMS ile duyuruldu. Milyonlarca banka müşterisini çık yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bankalarda mesai saatleri yeniden düzenlendi. 12 Nisan Pazartesi günü değişiklik kararı uygulanmaya başlayacak.

Banakada parası olan, kredi ya da kredi kartı kullanan tüm müşterileri çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar harekete geçti. Karar müşterilere duyuruldu. Banklarda koronavis nedeni ile mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. İşte bankalarda uygulanan yeni mesai saatleri...

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

İŞ BANKASI

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

AKBANK

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

BANKLARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Koronavirüs salgını pek çok alanda değişikliğe neden oldu. Bu sektörlerden biri de bankacılık sektörü. Artık müşteriler bankaya gitmeden de işlelerini yapabilmek istiyor. Banklarda uzaktan yapılabilecek işlemler genişletiliyor. Bankacılıkta büyük bir dönüşüm başlıyor.

1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek.