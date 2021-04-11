Bankalardan yeni karar! Tek tek duyurdular, yarın başlıyor

Banakada parası olan, kredi ya da kredi kartı kullanan tüm müşterileri çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar harekete geçti. Karar müşterilere duyuruldu. Banklarda koronavis nedeni ile mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. İşte bankalarda uygulanan yeni mesai saatleri...
Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.
İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.
Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
Koronavirüs salgını pek çok alanda değişikliğe neden oldu. Bu sektörlerden biri de bankacılık sektörü. Artık müşteriler bankaya gitmeden de işlelerini yapabilmek istiyor. Banklarda uzaktan yapılabilecek işlemler genişletiliyor. Bankacılıkta büyük bir dönüşüm başlıyor.