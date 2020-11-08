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Bankalardan flaş karar! Yarın değişiyor
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Yarından itibaren değişiyor. Birçok bankada geçerli olacak. Tüm bankaların aynı uygulamaya geçmesi bekleniyor. Son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul özelinde bazı bankalar çalışma saatlerinde yeniden değişikliğe gitti! İşte detaylar...
İstanbul özelinde bazı bankalar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha önce aldığı tedbirleri tekrar devreye almaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları...