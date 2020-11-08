ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Bankalardan flaş karar! Yarın değişiyor

Bankalardan flaş karar! Yarın değişiyor

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Yarından itibaren değişiyor. Birçok bankada geçerli olacak. Tüm bankaların aynı uygulamaya geçmesi bekleniyor. Son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul özelinde bazı bankalar çalışma saatlerinde yeniden değişikliğe gitti! İşte detaylar...

Bankalardan flaş karar! Yarın değişiyor İstanbul özelinde bazı bankalar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha önce aldığı tedbirleri tekrar devreye almaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları...
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.