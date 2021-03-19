Bankalardan flaş faiz kararı! Ve değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aylık olarak açıklanan faiz oranları öncelikli olarak banka faiz oranlarına yansıyor. Bankalar koronavirüs salgınında oluşan belirsizlikten paralarını korumak isteyen vatandaşları Türk lirası ile mevduat hesaplarına çekmek için rekabet ediyor.

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 12 Mart ile biten haftada 35 milyar 548 milyon 532 bin lira artarak 3 trilyon 536 milyar 484 milyon 257 bin liradan, 3 trilyon 572 milyar 32 milyon 789 bin liraya yükseldi.

Aynı hafta bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,65 artışla 1 trilyon 577 milyar 453 milyon 305 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,06 azalarak 1 trilyon 860 milyar 394 milyon 975 bin lira oldu.

İşte Alternatif Bank, ICBC, Denizbank, Halkbank ve diğer bankaların 40 bin liraya kadar olan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 12,80

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 18.50

Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 18.50

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 17.00

ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 18.00

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 18.00

Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 17.25

ICBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 18.00

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 16.00

Anadolubank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 18.50

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 15.25

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 16.25

Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 17.00

Yapıkredi 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 16.25

Cebteteb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Mart Faiz Oranı yüzde 18.50