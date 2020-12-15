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Bankalardan ev almak isteyene güzel haber! Çok ucuz...
Bankalardan ev almak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu. Bankalar portföylerinde bulunan konutları satıyor. Her bütçeye uygun konutları krediyle almak da mümkün. Bankalara başvuru yaparak ucuz konutlar satın alınabiliyor. Kredi ya da ipotek nedeniyle bankalar varlıklarına kattıkları konutları çok ucuza satıyor. Bankaların sattığı konutlar kredi avantajıyla da alınabiliyor. İstanbul'da 78 bin liradan 23 milyon liraya kadar satılık konut bulunuyor. Hemen her bütçeye uygun konutları alarak kira öder gibi ev sahibi olunuyor.
Ev almak isteyen vatandaşlar için bankalardan uygun fiyata evler satışa çıktı!
İşte o evler...
Esenyurt
1+1, 60 metrekare
78 bin lira