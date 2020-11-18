Bankalarda yeni dönem! Ve başladı, artık...

Bankalar harekete geçti. Para transferi işleminin 2-3 saniye içerisinde tamamlanmasını sağlayacak uygulama devreye giriyor. 7/24 EFT işlemi yapmayı sağlayacak uygulama için geri sayım başladı. Yeni sistemde, ödemeler IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak yapılabilecek. Bankalar da sistem ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Özel bankalar yeni sisteme geçişi tek tek duyurdu. Denizbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Garanti BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası yeni uygulama ile ilgili açıklama yaptı. Peki, 24 saat EFT yapan bankalar hangileri? EFT 24 saat yapılır mı? İşte EFT saatleri ve 24 saat EFT sistemine geçen bankalar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası EFT işlemleri ile ilgili FAST Sistemini devreye alıyor. FAST sisteminde olan katılımcıların uçtan uca para transferi işleminin 2-3 saniye içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Uygulamada en fazla 25 saniye içinde tamamlanmayan işlemler iptal edilecek. Yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşların kullanımına sunulacak.

7/24 EFT YAPILABİLECEK FAST SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FAST Sistemi, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınacak ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılacak.

EFT SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Perakende ödemeleri hesaptan hesaba saniyeler içerisinde tamamlayacak ve 7/24 çalışacak FAST Sistemi, vatandaşların hayatında önemli yenilikleri beraberinde getirecek.

Sistemin hayata geçmesiyle kişiler ve işletmeler farklı bankalardaki hesaplar arasında günün her anında 7/24 para aktarabilecek. Aktarılan fon, ödeme işleminin başlatılmasından itibaren saniyeler içerisinde alıcının hesabında kullanılır duruma gelecek ve işlemin tarafları bankaları tarafından işlem sonucu hakkında bilgilendirilecek.

FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) de vatandaşların kullanımına sunulacak.

DAHA AZ NAKİT KULLANIMI, KOLAY VE HIZLI ÖDEME!

KOLAS ile FAST katılımcılarının müşterileri, mobil telefon numaraları, e-posta adresleri veya TCKN bilgileri ile ödeme almak istedikleri hesaplarını (IBAN) eşleştirebilecek. Bu sayede gönderici, alıcının bankası, hesap numarası ve ismini giriş yapmaya gerek olmadan ödemesini hızlı ve kolay bir şekilde başlatabilecek. Ayrıca kişiler arasında ve ticari işletmelere karekod ile ödeme yapılması da mümkün olacak.

Kişiler ve işletmeler arasında 7/24, kolay ve hızlı ödeme yapılmasını sağlayacak FAST Sistemi daha az nakit kullanan bir topluma geçişte ve ekonominin dijitalleşmesinde önemli bir işlev görecek.

21 BANKA İLE ENTEGRASYON SAĞLANDI!

FAST Sistemi ilk aşamada sistemde yer almak isteyen Türkiye'deki bankaların katılımı ile devreye alınacak. Halihazırda 21 banka ile entegrasyon sağlandı.

İlerleyen dönemlerde sistemde işlem gören banka sayısının artması beklenmekle birlikte sistemde belirlenecek kriterleri sağlayacak banka-dışı kuruluşların da sisteme katılım sağlaması mümkün olacak.

FAST ÜCRETİ VAR MI?

FAST Sisteminin kullanımının yaygınlaşması stratejisi doğrultusunda TCMB tarafından bankalardan mesaj ücreti alınmayacak. Bankaların müşterilerinden tahsil edecekleri ücretlere ilişkin değerlendirmeler TCMB tarafından sürdürülüyor. FAST Sisteminde katılımcılar arası uçtan uca bir para transferi işleminin ortalama 2-3 saniyede tamamlanması hedeflenirken en fazla 25 saniye içerisinde tamamlanmayan işlemler iptal edilecek.

İŞLEM LİMİTİ VAR MI?

Sistemin planlandığı şekilde 18 Aralık'ta pilot olarak hizmete alındığı geçiş döneminde işlem üst limitinin düşük bir tutar ile başlatılarak kademeli olarak 1.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor.

24 SAAT EFT YAPAN BANKALAR!

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB) müşterileri, CEPTETEB Mobil Uygulama üzerinden hızla tanımlayabilecekleri Kolay Adres ile TCMB’nin sunmaya başlayacağı FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi aracılığıyla 7/24, hızlı ve kolay para transferi yapabilecek.

Kolay Adres uygulaması, bireysel müşterilerin IBAN numaralarını, basitçe hatırlayabilecekleri bir adres ile eşleştirerek fon transferlerinde IBAN yerine bu adreslerin kullanılabilmesini sağlıyor. TEB ’de kayıtlı Cep Telefonu, T.C. Kimlik numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN), Yabancı Kimlik Numarası ve Pasaport Numarası ile adres tanımlama yapılabiliyor. 18 Aralık’ta pilot uygulaması başlayacak FAST sistemi ile bireysel müşteriler 1.000 TL’ye kadar yurt içi para transferlerini 7/24 gerçekleştirebilecek.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi yaptığı açıklamada “CEPTETEB’den müşterilerimize yine bir pratik hizmet vermeye başlıyoruz. Müşterilerimiz CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden ‘Kolay Adres’ini hızla ve güvenle tanımlayabilecekler. FAST sistemi devreye alındığında Kolay Adreslerini kullanarak 7/24 hızlı ve güvenli, anlık para transferi gerçekleştirebilecekler. Hem para gönderirken hem de alırken uzun ve hatırlaması zor olan IBAN numarası yerine Kolay Adreslerini kullanabilecek olmaları müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak. Kolay Adres tanımlama özelliğimizden şu anda sadece bireysel müşterilerimiz yararlanabiliyor. Nakit yönetimi başta olmak üzere her alanda müşterilerimize dijital dönüşüme uyumlu, yenilikçi ürün, çözüm ve hizmetler sunmaya büyük önem veriyoruz. CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden sunduğumuz yenilikçi hizmetlerimize Kolay Adres’i de eklemiş olmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Aralık 2020’de başlatılacak ve 7/24 para transferinin gerçekleştirilmesini sağlayacak anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) kapsamında, yeni servisi olan Kolay Adresleme Sistemi’ni hayata geçirdi.

Garanti BBVA Mobil kullanıcısı olan müşteriler, Kolay Adresleme Sistemi üzerinden IBAN bilgilerini kimlik numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve/veya pasaport numarası ile eşleştirebilecek, FAST sisteminin aktif hale gelmesi ile birlikte, bu bilgilerden herhangi biri ile para transferi kabul edebilecek. Garanti BBVA müşterileri aynı şekilde para transferi yaparken de, alıcı tarafın eşleştirmiş olduğu bilgileri kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kolay Adres tanımlaması yapmak için, Garanti BBVA Mobil’e giriş yaptıktan sonra, Vadesiz Hesap Detayından “Kolay Adres Tanımla” adımına tıklayarak IBAN numarası ile eşleştirilmesi istenen kişisel bilgileri tanımlamak yeterli olacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin “Teknoloji ve dijitalleşmeye 20 yıldan uzun süredir yatırım yapan Garanti BBVA olarak, TCMB’nin hazırlıklarını tamamladığı yeni ödeme sistemi FAST’a ve Kolay Adresleme Sistemi’ne hızla dahil olduk. Yeni sistemle, müşterilerin farklı bankalar arasındaki para transferlerinde zaman kısıtlaması artık ortadan kalkıyor. Bu konuda bankamızın alt yapısını hızlıca hazır hale getirdik. Dijitalleşmenin desteği ile birlikte mekândan bağımsız hale gelen bankacılık işlemlerini kolaylaştırmanın ve hızlandırmanın önemine inanıyor ve bu önemli adımın uzun vadede nakitsiz toplum vizyonuna katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.

AKBANK

Akbank Müşterileri Kolay Adres ile hızlı ve kolay para transferi yapabilecek. Akbank , Merkez Bankası’nın 8 Ocak itibariyle sunacağı FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi ve Kolay Adres uygulaması ile müşterilerinin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta bilgileri ile 7/24, hızlı ve kolay para transferi yapılmasına imkan sağlayacak.

Kolay Adres uygulaması ile müşteriler cep telefonu, e-posta, TCKN/VKN/Pasaport numarası bilgilerini Akbank’taki hesabına ait bir IBAN ile eşleştirebiliyor. Bu eşleştirme sonrasında, uzun IBAN numarasının girilmesi ya da paylaşılması yerine eşleştirme yapılan bilgi kullanarak dijital kanallar üzerinden kolaylıkla para transferi yapılabilecek. Ayrıca FAST sistemi ile yurtiçinde bireysel müşteriler tarafından 1000 TL’ye kadar para transferleri de 7/24 gerçekleştirilebilecek.

Kolay Adres uygulaması müşteriye hem kolaylık hem de zaman kazandırıyor. Bu kolaylıktan 8 Ocak itibariyle bireysel ve tüzel tüm müşteriler faydalanabilecek. Böylece müşterilerimiz eşleştirdikleri Kolay Adresleri ile hesaplarına para transferi alabilecekler veya başka Kolay Adreslere para gönderimi yapabilecekler.

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal yaptığı açıklamada “Müşterilerimiz Akbank dijital kanallarından, güvenli bir şekilde ve saniyeler içerisinde Kolay Adres tanımlamalarını yapabiliyor. 8 Ocak 2021 tarihi itibariyle Kolay Adres ile para transferi işlemlerini 7/24, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilecekler. Bu yenilikçi uygulama ile artık para transferleri için uzun IBAN numarasını paylaşma, kopyalamaya çalışma gibi zorluklar ortadan kalkıyor. Ödeme ekosisteminde başlayacak bu yeni dijital dönemde bizler de müşterilerimize tüm bu kolaylıkları Akbank dijital kanallarından sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası , TCMB’nin 18 Aralık 2020’den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde “Kolay Adres” ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlıyor. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde kullanılacak olan “Kolay Adres” tanımlamaları ise 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden yapılabilmeye başlandı.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi ile para gönderiminde IBAN kullanmadan, “Kolay Adres” kullanılması durumunda öncelikle e-posta, cep telefonu, TCKN, VKN bilgilerinin hesapla eşleştirilmesi gerekiyor. Eşleştirmenin ardından, sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle müşterinin hesabına saniyeler içerisinde para aktarılması mümkün hale geliyor. Yurtiçinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkân sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başlamış olacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek konuya ilişkin açıklamasında; TCMB ve BKM ’nin sağladığı bu uygulamaya hızlıca adapte olduklarını, Bankanın dijital kanallarında gerekli geliştirmeleri yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Artık dileyen herkes, hesabına cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi bilgileri tanımlayan müşterilerimize, IBAN yerine Kolay Adres sistemine kaydedilen bu kolay bilgileri kullanarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yapısı üzerinden çok daha kısa sürede para transferi gerçekleştirebilecek. Banka olarak inovatif ürün ve hizmetlerle her zaman müşterilerimizin yanında olmayı, işlerini kolaylaştırmayı, sorunsuz ve hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayacak araçlar sunmayı sürdüreceğiz. Para transferindeki bu kolaylık uzun IBAN numarasının eklenmesi, ezberlenmesi veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak. Banka dışına yapılacak para transferleri de, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sayesinde 7/24 dijital kanallarımızdan gerçekleştirilebilecek. Bireysel müşterilerimiz 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubemiz üzerinden cep telefonu ve e-posta gibi Kolay Adres bilgilerini tanımlayabilmeye başladılar, yakın zamanda ticari müşterilerimiz de bu uygulamayı kullanabilecekler. Kolay Adres ile para transferleri ise Fonların Anlık ve Sürekli Transferi’nin hayata geçmesi ile başlayacak.”