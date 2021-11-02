Bankalarda yeni dönem! TBB resmen duyurdu...

TBB'den flaş karar! Tüm bankalar için geçerli. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yeni kararı resmen duyurdu. Önemli bir adım atıldı. Tavsiye kararı bugün itibarı ile tebliğ edildi. Bankalar kendileri belirleyecek. TBB, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 11. Kalkınma Planı kapsamında hayata geçirilecek değişiklikler ile ilgili tavsiye kararında bulundu.

TBB'den flaş karar! Detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu’nun 14 Ekim 2021 tarihli toplantısında, iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ekonomiye ve bankacılık sektörüne olan etkileri ve TBB Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun bu alandaki çalışmaları değerlendirildi.

TBB'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Yapılan değerlendirme sonucunda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve ülkemiz 11. Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında;

• iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve fırsatların daha iyi yönetilebilmesi,

• düşük karbonlu üretim ve yatırıma geçişin desteklenmesi ile

• sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanmasını teminen;

yeşil finansman konularında, bankaların kendilerinin belirleyeceği alanlarda ve metodolojilerle, müşterilerin farkındalığını arttırarak kapsayıcı ve yaygın finansal araçları geliştirmeleri ve uygulamaları hususlarında tavsiye kararı alınmasına, kararın üyelere ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.