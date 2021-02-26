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Bankalarda yeni dönem başlıyor! Tamamen değişiyor

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 13:03 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 13:19

Bankalarda bir dönem sona eriyor. Herkesi çok yakından ilgilendiren karar! BDDK duyurdu. Bankacılıkta yeni dönemin başlayacağı tarih belli oldu. Bankada hesabı olan, fatura yatıran, para gönderen, kredi kartı kullanan ya da kredi çeken herkesi kapsıyor. Tüm bankacılık işlemleri değişiyor. İmza zorunluluğu kalkıyor. Bankalarda yaşanacak büyük değişim mayısta başlıyor. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre uzaktan müşteri olma dönemi mayıs ayında başlayacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek, müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı oluşturulabilecek.


Bankalar ile ilgili çok önemli değişiklik! Tüm banka müşterilerini ilgilendiriyor. Tamamen değişiyor. Tüm bankacılık sistemini kapsıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaşanacak değişiklik ile ilgili bilgileri paylaştı. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bankaların müşteri kazanma  ve hizmet sunma şeklini de etkiledi. Pek çok ülkede uygulanan uzaktan kimlik  tespiti ile dijital müşteri kazanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  sebebiyle uygulanan sosyal mesafe ve dışarı çıkma kısıtlaması şartlarında daha da  önem kazandı.
 
BDDK, söz konusu ihtiyaçları değerlendirerek hazırladığı bankalarca  kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme  ilişkisinin kurulmasına ilişkin düzenleme taslağına nihai halini verdi.
 
Gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin;  fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak  görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Yapılan  görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik  seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli  iletişim ile gerçekleştirilecek. Yapılacak görüntülü görüşmede engelli kişiler  için gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisinin bulunması zorunlu  olacak.
 
Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve  rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede  tamamlanabilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımının azaltılıp  hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak.
 
  
 
 

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