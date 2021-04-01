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Bankalarda büyük dönüşüm! 1 Mayıs'ta başlıyor

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 12:00 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 12:41

Bankalarda yeni dönem başlıyor. Zorunluluk kalkıyor. BDDK duyurdu. Yapılan açıklamada yeni bankacılık sisteminin detayları paylaşıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarih netleşti. Bankalarda yeni dönem 1 Mayısta başlıyor. Tüm banka müşterilerini çok yakından ilgilendiriyor. Bankacılıkta dijital dönüşüm gerçekleşiyor. Artık şubelere gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek, müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı oluşturulabilecek.


Bankalar ile ilgili çok önemli değişiklik! Tüm banka müşterilerini ilgilendiriyor. Tamamen değişiyor. Tüm bankacılık sistemini kapsıyor. 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK),  Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda  Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'i Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı.
 
Yönetmelik ile bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında  kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit  edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine dair usul ve esasların  belirlenmesi amaçlanıyor.
 
Öte yandan, mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik  haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek ya da mesafeli sözleşme  ilişkisinin kurulması sağlayacak düzenlemeler bulunuyor.
 
Yönetmelik kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de bankacılık  işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.  Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli  olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha  hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde  dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek.
 
Yönetmelik ile şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin de önü  açılırken, mevcut bankaların yanında dünyada Neobank olarak da adlandırılan yeni  bankaların lisanslaması da ilerleyen dönemde mümkün olabilecek.
 
  
 
 

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