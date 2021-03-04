Bankalar tek tek duyurdu! Flaş faiz kararı

Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor. Faizler yükseldi. Merkez Bankası'nın kararı sonrası bankalar harekete geçti. Açıklamalar peş peşe geldi. Bankalar yeni faiz oranlarını müşterilerine duyurdu. Bankada parası olanları sevindiren gelişme. Mevduat faizlerinde ciddi bir yükseliş oldu. Parasını bankada değerlendirenlerin kazancı arttı. Peki en yüksek faiz oranını hangi banka uyguluyor? Mevduat faizlerinde en yüksek faiz oranı şu an yüzde 18 olarak uygulanıyor. Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdürmesi mevduat faizlerinde artışı tetikliyor. Yükselen enflasyonla birlikte Merkez Bankası faizi yüzde 17 seviyesine yükseltti. Şubat ayında enflasyon yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. Reel faizin enflasyonun üzerinde olması garanti para isteyen yatırımcıları mevduat faizine yönlendiriyor.

Milyonlarca kişiyi sevindiren haber! Bankalar tek tek açıkladı. Faiz oranları yükseldi. Vatandaşın kazancı arttı. Bankada parası olanlar ise hangi bankanın faiz oranı daha yüksek diye araştırma yapıyor.

Türkiye ekonomisi güçlenmesini sürdürüyor. Para politikaları ve pandemi döneminde atılan ekonomi adımlarıyla birlikte Türkiye ekonomisi 2020 yılını yüzde 1.8 oranında büyüme ile kapattı. Dünya üzerinde büyüme gerçekleştiren nadir ülkelerden olan Türkiye’de son birkaç aydır Merkez Bankası ’nın attığı adımlar da etkili olmaya başladı.

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmaya gitmesi ve faizi yüzde 17 seviyesinde tutması mevduat bankaları tarafında da mevduat yarışına neden oldu. Birçok banka mevduat toplamak için faiz yarışına girerken düşen stopaj oranları da yatırımcıları cezbetmeye başladı.

31 Mart 2021 tarihine kadar mevduatlardan alınan vergi vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 15’ten yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 12’den yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10’dan yüzde 0’a revize edildi. Bu oranlar katılım bankalarındaki katılma hesaplarında da aynı şekilde uygulanmaya başladı.

EN YÜKSEK FAİZ YÜZDE 18

Bankalar parasal sıkılaştırmanın arttığı, zorunlu karşılıkların yükseldiği, stopaj vergisinin düştüğü dönemde en yüksek faizi yüzde 18, en düşük faizi de yüzde 10.90 olarak belirlediği görülüyor. Yüksek faizde Fibabanka başı çekerken düşük faizde ise Türkiye İş Bankası öne çıktı.

MEVDUATIN 150 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE

Bankalara yatan paranın 150 bin liraya kadar olan kısmı tamamen devlet güvencesi altında bulunuyor. Türkiye’de bankacılık sisteminin sağlam temellere dayanması ve sürekli otorite tarafından denetlenmesi bankacılık sektörüne güveni en üst seviyede tutuyor.

MUTLAKA PAZARLIK EDİN

Bankaya yatırdığınız paranın miktarı ne olursa olsun bankayla mutlaka bir miktar yüksek faiz vermesi için pazarlık edin. Bankaların bu konuda ufak da olsa esneme miktarları oluyor. Ayrıca faizin sürekli yüksek olmasına yönelik dikkatli olun. Hoş geldin faizi verip ertesi aylarda düşük faiz veren bankaların kampanyalarının incelenmesi gerekiyor. (Hürriyet)

İŞTE EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

Fibabank yüzde 18 faiz oranı

INGBANK yüzde 18 faiz oranı

ODEABANK yüzde 17,75 faiz oranı

ALTERNATİFBANK yüzde 17,75 faiz oranı

AKBANK yüzde 16,50 faiz oranı

HALKBANK yüzde 16,50 faiz oranı