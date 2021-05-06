Bankalar tek tek duyurdu! Değişti, bugünden itibaren...

Bankalar harekete geçti. Alınan yeni kararı art arda açıkladılar. TEB, İş Bankası ve DenizBank bugün itibarı ile uygulamaya başlıyor. 81 ildeki tüm şubelerde geçerli olacak. Bayram ikramiyeleri bugün yatırılmaya başlıyor. Bankalar yoğunluk yaşanmaması için mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Yeni çalışma saatleri tüm müşterilere duyuruldu. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...

Türkiye Bankalar Birliği tarafından verilen tavsiye kararında; emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarihlerde banaların mesai saatlerini değiştirmesi ve yeteri kadar personel bulundurması istenmişti. Bankalar verilen karar sonrası yapılan değişikliği müşterilerine SMS ile bidirdi. TEB, İş Bankası ve DenizBank mesai saatlerini değitirdi. Mesai saatleri ile ilgili detaylar paylaşıldı.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİNİ GÜNCELLEDİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), şubelerinin çalışma saatlerini güncelledi. Buna göre TEB şubeleri, 06 – 07 – 10 – 11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09.00 – 12.30 ve 13.30 – 16.30, 12 Mayıs 2021 tarihinde 09.00 – 12.30 saatleri arasında hizmet verecek.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

DenizBank tarafından yapılan ise açıklamada; "Değerli Müşterilerimiz, İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. 6 Mayıs Perşembe günü itibarı ile, 11 Mayıs Salı da dahil olmak üzere 9.00-12.30 ile 13.30- 16.30 arasında hizmet verecektir. 12 Mayıs Çarşamba (Arife günü) 9.00-12.00 saatleri arasında açık olacaktır." ifadelerine yer verildi.

İş Bankası emekli vatandaşlar için değişikliğe gitti. Maaş ve ikramiye ödemelerine ilişkin yeni düzenleme yapıldı. 06-07-10-11 Mayıs tarihlerinde bankanın çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. "Emekli maaş ve ikramiye ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla şubelerimiz 06-07-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında ve 12 Mayıs 2021 tarihinde ise 09.00-12.30 arasında hizmet verecektir."

EMEKLİLERE KAPIDA ÖDEME İMKANI

İsteyen emekliler bayram ikramiyelerini elden alabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar ile bankaya gidemeyecek şekilde hasta olanlar talep etmeleri durumunda kapıdan ödeme imkanından yararlanabilecekler.