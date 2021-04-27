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Bankalar resmen duyurdu! Tamamen değişti, hesaplar...

AA |  27 Nisan 2021 Salı - 17:47 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 18:03

Bankalarla ilgili milyonları ilgilendiren flaş karar! Resmen duyuruldu. Bankalarda sistem tamamen değişti. Artık uzaktan yapılacak. 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor. Banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişiler için açıklama yapıldı. Banka müşterisi olmak isteyen kişiler için yeni düzenleme ile bundan sonra uzaktan kimlik tespiti yapılacak, mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden müşteri kabul edilebilecek.


Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu.
 
TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.
 
1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
 
Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada, düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.
 
Açıklamada, uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabileceği aktarıldı.

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