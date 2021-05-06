Bankalar kaçta açılıyor, kaça kadar açık (kapanışı)? Tam kapanmada 6 Mayıs bugün bankaların çalışma saatleri…

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma döneminde emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin kolaylıkla alınabilmesi için 81 ilde banka şubelerinin çalışma saatlerini değiştirdi. Bugün ikramiyelerini çekecek olan emeklileri bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte bankaların yeni çalışma saatleri...

Bankalar kaçta açılıyor, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kuralları gözeterek gerçekleşmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı almıştı. Karar 6 Mayıs 2021 Perşembe günü itibari ile uygulanacak.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYO? (BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ)

Bankalar, 6-11 Mayıs arasında 09.00-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Yapılan açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.

Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma sürecinde bankalar mesai saatlerini değiştirmişti. Bankalar, bu süreç içerisinde mesai saatlerini 10.00-16.00 saatleri arasına çekmişti.