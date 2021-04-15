Bankalar kaçta açılıyor? İş Bankası, Akbank, Garant BBVA, Denizbank, Yapıkredi, Ziraat, HSBB Halkbank ve Vakıfbank çalışma saatleri…

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası ve diğer bankaların müşterileri bankalar saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Sorularına yanıt arıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında banka çalışma saatleri yeniden değişti. Milyonlarca vatandaşa hizmet veren bankaların yeni çalışma saatleri müşterileri tarafından sorgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. 13 Nisan tarihinde düzenlenen kabine toplantısı sonrasında banka çalışma saatleri de sorgulamaya başladı. 12 Nisan tarihi itibarıyla birçok özel banka kısmi kapanma için çalışma saatlerini azaltmıştı. Peki, Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte yeni banka saatleri

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Banka şubeleriyle alakalı olarak en çok merak edilen konuların başında 2021 çalışma saatleri geliyor. Son olarak çoğu banka eski mesai saatine dönerken 2021 banka çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank tarafından müşterilere gönderilen mesajda:

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

Denizbank tarafından gönderilen son bilgilendirme mesajında:

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denilmişti.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

QNB Finansbank'ın son bilgilendirme mesajında

"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası tarafından müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle:

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı son açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylenmişti.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:

HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank, 12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajda

"Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Vakıfbank çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Halk Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.