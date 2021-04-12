Bankalar kaç açılıyor ve kapanıyor? Bankaların açılış saati değişti! İşte bankaları çalışma saatleri 2021…

Banka çalışma saatleri değişti mi? Koronavirüs vaka sayısının 81 ilde artması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. 81 ilde bazı bankaların çalışma saatleri tüm şubelerini kapsayacak şekilde değiştirildi. Bankalar kaç açılıyor ve kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri…

Koronavirüs vaka sayısına 60 bine dayandı. Ülke genelinde alınan tedbirlere bankalar da katıldı. Bankalar mesai saatlerinde değişiklik yaptı. İş Bankası, HSBC, Ziraat, ING Bank, Denizbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti, değişikliği de sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Bankalar kaç açılıyor ve kapanıyor? İşte bankaları çalışma saatleri 2021…

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişti.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Degerli Musterimiz, sizlerin ve calisanlarimizin sagligini korumak amaciyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla subelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak degismistir. Bankacilik islemlerinizi internet subemiz, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamalarimizdan veya ATM'lerimizden gerceklestirebilirsiniz. Saglikli gunler dileriz."

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:

HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATİ

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

AKBANK ÇALIŞMA SAATİ

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."