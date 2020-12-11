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Bankalar ile ilgili flaş karar! Resmen değişti, bugün başladı

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 11:43 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 11:43

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankalar ile ilgili değişiklik bugün başladı. Bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik ile, destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin, her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin destek hizmeti alımı da söz konusu yönetmeliğe dahil edildi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bankaların Destek  Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği  bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü  maddesinin yedinci fıkrasında yapılan değişiklikle, destek hizmeti  kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu  kabulünün hariç tutulması kaydıyla, bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin  perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin, her türlü gayrimenkul ve  vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin destek hizmeti alımı da söz  konusu yönetmeliğe dahil edildi.
 
Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden  herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda ise,  "Pazarlama faaliyetleri oto bayilerinde, ikinci el motorlu araç satışı konusunda  ilgili mevzuata göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmelerde, emlak  ofislerinde, çağrı merkezleri kullanılarak." ifadeleri yönetmeliğe eklendi.
 
  
 

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