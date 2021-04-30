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Bankalar ile ilgili flaş karar! Değişti, yarın başlıyor

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 16:28 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 16:28

Bankada hesabı olan herkes için geçerli. Tamamen değişti. Bankacılık sektöründe yarın yeni bir dönem başlıyor. Müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı yapılabilecek.


Bankalar ile ilgili çok önemli değişiklik kararı! Tüm banka müşterilerini ilgilendiriyor. Tamamen değişiyor. Tüm bankacılık sistemini kapsıyor. 
 
Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan uzaktan kimlik tespiti ile  müşteri edinimi, yeni tip koronavirüs Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan  kısıtlamalar ve alınan tedbirler nedeniyle daha da önemli hale geldi.
 
Türkiye'de de yarından itibaren bankacılık işlemleri, banka şubesine  gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü  görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi  kurulabilecek, böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim  sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden  uzaktan tamamlanabilecek. Böylece şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin önü  açılmış oldu.
 
 Islak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilmenin yanı  sıra mevcut müşterilerin bankacılık işlemleri için yazılı şeklin yerine  geçebilecek nitelikte sözleşme ilişkisi dijital ortamda kurulabilecek.
 
Uzaktan banka müşteri olma konusunda bilinmesi gerekenler
 
Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka yeni TC kimlik kartı ve akıllı  telefona sahip olmak gerekli. Kimlik kartının üzerindeki bilgiler okunabilir  olmalı ve hasar görmüş bir kimlik kartı olmamalı. Hesap açmak istenilen bankanın  mobil uygulaması akıllı cep telefonuna indirilmeli ve banka internet sitesi  adresine girilmeli. Mobil uygulamanın indirileceği platformun güvenliği veya  giriş yapılacak bankanın internet sitesi adresinin doğruluğu kontrol edilmeli.
 
Bilgilerin doğrulaması banka tarafından gerçekleştirildikten sonra  uzaktan kimlik tespiti işlemi gerçekleştirilmek üzere banka temsilcisi ile  irtibata geçilecek. Bu nedenle bankanın uygulaması kullanılmaya başlamadan önce  sakin ve aydınlık bir ortama geçilmeli. Görüşme sırasında güneş gözlüğü ve maske  gibi yüz tanımayı engelleyici unsurlar kullanılmamalı.
 
 İşlem bilgisayarla yapılacak olsa dahi, mobil telefonunun müşterinin  yanında bulunması, telefonun ön ve arka kameralarının çalışması ve internet  bağlantısının sağlanıyor olması önem arz etmektedir. Görüşme süresince kamera  açık olmalı.
 
Banka tarafından, mobil telefonlardaki NFC (Yakın Alan İletişimi)  özelliğinin kullanılması istenebilir. Görüntü ve ses kalitesi, şüpheye yer  bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya imkan vermeyecek  şekilde yeterli seviyede olmalı.
 
Görüşme boyunca işlemler sadece müşteri ile gerçekleştirilecek. Bu  nedenle hesap ve işlem güvenliği için üçüncü bir kişiden yardım ya da destek  alınmaması önem arz ediyor.
 
  
 

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