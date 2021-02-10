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Bankalar ile ilgili flaş karar! Değişti, artık...

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 9:59 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 9:59

Bankalar ile ilgili flaş değişiklik! Milyonlarca müşteriyi çok yakından ilgilendiriyor. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişti. Yeni bir madde eklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kamuoyuna duyuruldu. BDDK tarafından yapılan açıklamada yapılan değişiklikle ilgili detaylar paylaşıldı.


Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK),  Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, bankaların alım ve  satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde  eklendi.
 
Eklenen maddeye göre, bankalar, bankalar adına kıymetli maden  değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden  eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari,  katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari  olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek.
 
Değerleme işlemine ilişkin içeriğinde asgari olarak değerlemeye konu  her bir parçanın ayırt edici ya da tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı,  ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden  ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer  aldığı teslim tutanağı düzenlenecek.
 
Bu tutanağın bir örneği de müşteriye verilecek.
 
Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak  açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin  içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile  çarpılıyor.
 

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