Bankalar ile ilgili flaş açıklama! Tüm zamanların en yüksek...

Bankalarla ilgili önemli bir açıklama geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre tüm zamanların en yüksek karı elde edildi. Türk bankacılık sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun olarak yaşandığı 2020'de yaklaşık 60 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek yıllık karını elde etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, geçen yıl 59 milyar 973 milyon TL net dönem karına ulaştı.

2019 yılı ile karşılaştırıldığında kardaki artış yüzde 22,3'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, 2019'da 49 milyar 43 milyon lira kar elde etmişti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün karında dalgalı bir seyir gözlendi.

Geçen yılın aralık ayında sektörün karı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artarak 2,7 milyar liraya yükseldi. Sektör, aralıkta 2020'nin en düşük ikinci aylık karını elde etti.