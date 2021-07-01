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Bankalar harekete geçti! Kredi faiz oranları değişti! QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING Bank, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar?
Faiz oranlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Resmen değişti, tek tek açıklandı ve belli oldu. Bankaların kredi faiz oranları güncellendi. Konut veya araba almak isteyen veya acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, bankalara kredi başvurusunda bulunuyor. BDDK'nın aldığı son kredi kartı taksit kararının ardından bazı bankalar da kredi faiz oranlarında değişiklik yaşandı. QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları 1 Temmuz itibariyle değişti. İşte güncel kredi faiz oranları...