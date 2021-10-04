Bankalar harekete geçti! Araba alacaklar...

Türkiye’de hibrit araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, karbon ayak izini düşürmek isteyen şirketler de filolarını hibritlerle yenilemeye başladı. Bu konuda bankaların ciddi atakta olduğu belirtiliyor. Özellikle son yıllarda küresel ısınma ve çevre konusunda farkındalığın artması, dizelin avantajının giderek azalması (hatta bazı ülkelerde yasaklanması) gibi etkenler, kullanıcıları hibrit otomobillere yöneltmeye başladı. Benzer bir yönelim Türkiye’de de dikkat çekerken, satışların hızla arttığı gözleniyor.