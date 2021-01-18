Bankalar duyurdu! Ve başladı, son gün 31 Ocak

Milyonlarca kişi bekliyordu. Bankalar tek tek açıkladı. Bankaların sunduğu avantajlı kampanyalar ile vatandaşlara ödeme kolaylığı sunuluyor. Bankaların müşterilerine duyurduğu kampanyalarda ücretsiz ve indirimli hizmetler de bulunuyor. Kredi kartı taksit imkanı da sunuluyor. Arabası olan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren banka kampanyaları ile MTV ödemesi yapılabiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödemek için sayılı günler kala bankalar kredi kartlarına taksit miktarlarını duyurdu. Araç sahibi herkesin ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi için son tarih 31 Ocak! MTV ödemesi yapılmaması durumunda vergi dairesi mükellefi takibe alır, banka hesabına haciz koyabilir ya da aracın üzerine haciz işletebilir. Bununla birlikte aracın satış işlemi MTV ödenmeden yapılamaz. Araç muayeneye gittiğinde MTV borcu varsa muayene işlemi gerçekleştirilemez.

Bankalar harekete geçti. Müşterilerine tek tek duyurdular. Sunulan kampanyalar ile MTV ödemesi yapanlara ödeme kolaylığı sağlandığı gibi çeşitli ücretsiz ve indirimli hizmetler de sunuluyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı yaklaşık 24 milyon araç bulunuyor. Tüm araç sahiplerinin yılda 2 defa ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi var. Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gereken MTV için bankalar kampanyalar düzenliyor.

Geçtiğimiz yıllarda daha cömert kampanyalar düzenleyen bankalar son yıllarda taksit sayılarını 2’ye kadar düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda kredi kartıyla ödeme yapanlar otomobiller için ücretsiz check-up’lar, oto aksesuar kampanyaları, indirimli oto kuaför hizmetleri de alabiliyordu. Bununla birlikte 6 taksite varan uzun ödeme koşullarına sahip oluyordu.

EN YÜKSEK 4 TAKSİT

Bankalar müşterilerine Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi için en yüksek 4 taksit imkanını sunuyor. Yüksek taksitten yararlanmak için de ekstra bazı işlemler yapılması gerekiyor. QR kod, mobil ödeme gibi farklı yöntemlerle taksit sayıları birer adet artırılabiliyor.

MTV NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracın motor hacmi, yaşı, matrahı ve tescil tarihine göre belirleniyor. 2018 yılından önce tescil edilmiş araçların MTV’leri 2018’den sonra tescil edilmişlere nazaran daha düşük çıkıyor.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödenmemesi halinde ilgili vergi dairesi mükellefi takibe alır, banka hesabına haciz koyabilir ya da aracın üzerine haciz işletebilir. Bununla birlikte aracın satış işlemi MTV ödenmeden yapılamaz. Araç muayeneye gittiğinde MTV borcu varsa muayene işlemi gerçekleştirilemez. Sıfır araçlarda muayene işlemi ilk 3 yıldan sonra her2 yılda bir, ticari araçlarda ise ilk 1 yıldan sonra her yıl gerçekleştiriliyor. Bu nedenle araca ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin zamanında ödenmesi mükelleflerin menfaatine oluyor. (Hürriyet)

İŞTE BANKALARIN YAPTIĞI TAKSİTLER