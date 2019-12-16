Bankalar depreme hazır! Yılda bir kez yapılıyor...

Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden birini oluşturan KKB (Kredi Kayıt Bürosu), deprem gibi doğal afetler ve siber saldırıda bankaların ayakta kalması için hizmet verecek. KKB, yasal yükümlülük göreviyle bu konularda yılda bir kez tatbikat yapıyor.

Bankalar depreme hazır.KKB (Kredi Kayıt Bürosu) bankacılık sektörünün önemli kuruluşlarından biri. Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberine göre KKB, merkezi bir kuruluş olarak sektörün karşı karşıya bulunduğu olağanüstü risklerde de çok önemli yükümlülükleri yerine getiriyor. KKB, deprem gibi doğal afetler ve siber atak risklerinde oluşturduğu büyük veri merkezi ile bir nevi bankaların veri sigortası konumunda bulunuyor. KKB Risk Yönetimi Bölüm Direktörü Serdar Çolak, Türkiye’nin en büyük data merkezlerinden birini yaptıklarını söyledi.

Çolak, deprem ve diğer riskler için simülasyonlar yaptıklarını ve bankaların müşterilerine olağanüstü durumlarda en az hasarla hizmet vermelerini sağlamayı planladıklarını söyledi. “Doğal afetlerle karşılaştığımız zaman ne gibi önlemler alırız, arka tarafta nasıl karar mekanizmalarımız var, bunları hep test ediyoruz” diyen Çolak, üst yönetimin de katıldığı masa başı tatbikatlar yapıldığını bildirdi.

İş sürekliliği sürmeli

“Hizmet kesintisine dair tatbikatlar yapıyoruz. Teknolojik yazılımlar olarak bankalara hizmetler sunuyoruz” diyen Serdar Çolak şöyle konuştu: “Teknolojilerde herhangi bir kesinti olduğu zaman da aslında depremden farklı bir durum olmuyor. Sonuç olarak yine iş sürekliliği olarak zarar vermiş oluyoruz. Kendimize, müşterilerimize ve de tüm sektöre. Dolayısıyla farklı farklı önlemler alıyoruz. Otoritelerin bizim için almış olduğu mevzuatlar var. Bunlara uymak zorundayız. Bunun dışında dünyada bu konularda oluşturulmuş çerçeveler var. KKB olarak tüm süreçlerimizi bunlara uygun olarak götürüyoruz. 2013’ten beri ISO 22 bin 301 standardına sahip bir kuruluşuz. Tüm süreçlerimiz kapsamında bu sertifikaya sahibiz. Bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve hizmet yönetimi konusunda.”

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