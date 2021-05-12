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Bankalar bugün açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü bankalar çalışıyor mu, bankalar kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar bugün açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü bankalar çalışıyor mu, bankalar kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?