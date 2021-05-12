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- Bankalar bugün açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü bankalar çalışıyor mu, bankalar kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bankalar bugün açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü bankalar çalışıyor mu, bankalar kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
12 Mayıs 2021 Çarşamba - 9:23 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 9:23
Arefe gününün idrak edildiği 12 Mayıs bugün bankaların çalışma saatleri ile açık olup olmadıkları sorgulanıyor. Bankacılık işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar ilk iş olarak arama motorlarına yöneldi ve bankalar bugün açık mı, Arefe Günü bankalar çalışıyor mu? sorularına yanıt aramaya başladı. Arefe Günü’nün yarım gün olması, vatandaşların banka çalışma saatlerini araştırmasına neden oluyor. Peki, 12 Mayıs Çarşamba Arefe Günü bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri!
Ramazan Ayı için saatler kaldı. 2021 Yılının son Ramazanı bugün idrak ediliyor. Bayrama az bir süre kala arefe günü araştırmaları hızlandı. Bankada işi olan vatandaşlar arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı sorularına yanıt arıyor. cevap arıyor. Peki 2021 Arefe günü bankalar kaça kadar açık?
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?
12 Mayıs 2021 Çarşamba bankalar, sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARA UYARI
Bankalar Birliği ise yaptığı uyarıda çalışanların sağlığını korumak için banka müşterilerinin ATM, mobil bankacılık, internet gibi şube dışı kaynaklardan işlem yapmaları istendi.