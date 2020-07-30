Bankalar arefe günü açık mı 2020? Arefe günü bankalar kaça kadar açık?

Müslüman aleminin ikinci bayramı Kurban bayramı 31 Temmuz yarın idrak edilecek. 3 Ağustos pazartesi günü sona erecek olan Kurban Bayramı’nda 4.5 gün olan bayram tatili araştırması başladı. Vatandaşlar bayram öncesi Arefe günü mesai var mı, sorusuna yanıt arıyor. Arama motorları üzerinden Arefe günü bankalar açık olacak mı, Arefe günü kargolar, noter, PTT açık mı 2020? Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar…

Kurban Bayramı’na sayılı saatler kaldı. Dini bayramı olan kurban bayramı yarın başlıyor, 4 gün sürecek kurban bayramı 3 Ağustos pazartesi günü sona eriyor. Vatandaşlar ise arefe günü mesai olup olmadığını merak ediyor. Arefe günü öğleden sonra başlayacak. Buna bağlı olarak, Kurban bayramı tatili bugün saat 13.00'ten itibaren başlayacak. Peki, Arefe günü mesai var mı? Arefe günü bankalar açık olacak mı? Arefe günü kargolar, noter, PTT açık mı?

AREFE GÜNÜ MESAİ VAR MI?

30 Temmuz Perşembe günü (bugün) öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak. Yani bugün yarım gün mesai olacak. Öğleden sonra da tatil başlayacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR, KARGOLAR, NOTER, PTT AÇIK OLACAK MI?

Arefe günü, resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyor. Bankalar ve PTT şubeleri arife günü öğlene vatandaşlara hizmet verecek, öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek.

Noterler ise Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de arefe gününde hizmet vermeyecek.