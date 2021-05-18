Bankalar 19 Mayıs’ta açık mı, yarın bankalar kapalı mı? 19 Mayıs 2021 banklar açık mı, EFT-havale yapılır mı?

Yarın bankalar açık mı, 19 Mayıs 2021 Çarşamba bankalar kapalı mı? 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bankaların işlem yapıp yapmayacağı sorgulanıyor. 19 Mayıs resmî tatildir ve resmi tatillerde bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı, yarın çarşamba günü bankalar açık mı? 19 Mayıs EFT ve Havale yapılır mı?

19 Mayıs 2021 yarın Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanacak. Resmi tatiller içerinde yer alan 19 Mayıs günü bankaların çalışma durumu araştırılıyor. 19 Mayıs bankalar açık mı 2021, yarın bankalar kapalı mı? 19 Mayıs EFT ve havale yapılır mı?

YARIN BANKALAR AÇIK MI, 19 MAYIS BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar resmi tatillerde kapalı. 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü de resmi gün olduğundan bankalar kapalı olacak. Farklı bankalar arası işlem olan EFT de bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü hesaplara geçecek. Aynı bankalar arası işlem olan havale ise resmi tatillerde de yapılabiliyor. 19 Mayıs’ta havale işlemleri yapılabilecek.

Banka şubelerinde işlem yapacak olanlar 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamadıkları takdirde bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek zorunda kalacaklar.

Bankalar dışında PTT’ler, kargo şubeleri, noterler ve devlet daireleri de kapalı olacak.