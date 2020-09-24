Son aylardaki yükşeliş trendiyle gündemden düşmeyen güvenli liman altın pek çok kişinin en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri. Birikimlerini korumak isteyenlerin tercih ettiği altını evde saklamak pek çok açıdan kolay değil. Hırsızlık olayları, evde güvenli olmayacağı endişesi pek çok kişiyi altını saklama konusunda bankalara yöneltiyor. Yatırım aracı olarak alınan altını bankada saklamak veya bir altın hesabı açmak yatırımcının kullandığı yöntemlerden. Ancak küçük yatırımcı yastık altındaki altınlarını bankalarda altın hesabına aktarma konusunda kararsız kalıyor. Bu açıdan pek çok kişi de Bankadaki altın hesabından vergi alınır mı? sorusunu araştırıyor. İşte bankada açılan altın hesabı hakkında bilmeniz gerekenler...

2020 yılının en iyi yatırım araçlarından biri olarak gösterilen altın her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Türkiye'de en çok tercih edilen bireysel yatırım araçlarından biri olan altın birikimlerini katlamak isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biri. Altın kazandırmasına kazandırıyor ama altını çalınma ve kaybolma riskine korumak pek mümkün olmuyor. Yastık altındaki altınlarını güvenli bir şekilde saklamak isteyen yatırımcı da tasaruuflarını ya bankadan kasa kiralarak ya da altın hesabına aktararak güvene almayı tercih ediyor. Ancak altınlarını evde saklamaya devam edenlerin sayısı da az değil. Küçük yatırımcı altın birikimini bankalara aktarma konusunda kararsız. Son günlerde internette sıklıkla sorulan sorular arasında Bankadaki altın hesabından vergi alınır mı sorusu öne çıkıyor. İşte altın birikimi ve altın hesabı hakkında merak edilenler...

TASARRUFLARI ARTIRMANIN EN İYİ YOLU

Altın geçmişten bugüne bilinen en iyi yatırım araçlarından biri. Tasarrufların katlayarak arttırmanın en iyi yollarından biri olarak gösterilen altın pek çok kişinin vazgeçemediği yatırım araçlarından biri. Son aylarda altında görülen yukaru yönlü hakeret birikimlerini altına çevirenlerin yüzünü güldürdü. Altın yatırımcısı fiziki olarak altını yastık altında saklamaya devam ediyor. Hükümet zaman zaman yatırım aracı olarak edinilen altın varlıklarının hem finansal sisteme kazandırılması hem de çalınma ve kaybolma riskine karşı korunması amacıyla bankalardaki altın mevduat hesaplarını teşvik ediyor. Ancak yatırımcı altın hesabından vergi alınıp alınmayacağını merak ediyor.

BANKADAKİ ALTIN HESABINDAN VERGİ ALINIR MI?